Sırp dinarından Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile RSD → NZD çevirin

1.000 rsd
15,04 nzd

1.00000 RSD = 0.01504 NZD

18:56 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10.9287517.04750.79409218.96911.348251.3460583.0064
1 EUR1.0767118.3550.85520.4241.451661.4492989.373
1 MXN0.05865960.054480910.04658111.112720.07908780.07895884.86912
1 GBP1.25931.1695921.4679123.88781.697851.69508104.53

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Sırp dinarından Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

RSD → EUR

RSD → MXN

RSD → GBP

RSD → ZAR

RSD → CAD

RSD → SGD

RSD → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Yeni Zelanda Doları
1 RSD0.01504 NZD
5 RSD0.07519 NZD
10 RSD0.15037 NZD
20 RSD0.30075 NZD
50 RSD0.75187 NZD
100 RSD1.50373 NZD
250 RSD3.75933 NZD
500 RSD7.51865 NZD
1000 RSD15.03730 NZD
2000 RSD30.07460 NZD
5000 RSD75.18650 NZD
10000 RSD150.37300 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Sırp Dinarı
1 NZD66.50120 RSD
5 NZD332.50600 RSD
10 NZD665.01200 RSD
20 NZD1330.02400 RSD
50 NZD3325.06000 RSD
100 NZD6650.12000 RSD
250 NZD16625.30000 RSD
500 NZD33250.60000 RSD
1000 NZD66501.20000 RSD
2000 NZD133002.40000 RSD
5000 NZD332506.00000 RSD
10000 NZD665012.00000 RSD