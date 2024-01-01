50 Sırp dinarından Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile RSD → NZD çevirin

50 rsd
0,78 nzd

1,000РСД RSD = 0,01552$ NZD

01:18 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → NZD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → NZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01570,0157
Düşük0,01510,0149
Ortalama0,01540,0152
Değişim2.88%1.52%
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1 RSD → NZD istatistikleri

RSD → NZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0157, en düşük 0,0151 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0154 oldu. RSD → NZD kurundaki değişiklik 2.88 değerindeydi.

RSD → NZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0157, en düşük 0,0149 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0152 oldu. RSD → NZD kurundaki değişiklik 1.52 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,9040,78618,2871,3881,33783,753
1 EUR1,079120,3990,84819,7341,4971,44390,378
1 MXN0,0530,04910,0420,9670,0730,0714,431
1 GBP1,2721,17924,049123,2641,7651,701106,547

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

RSD → EUR

RSD → MXN

RSD → GBP

RSD → ZAR

RSD → CAD

RSD → SGD

RSD → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Yeni Zelanda Doları
1 RSD0,01552 NZD
5 RSD0,07762 NZD
10 RSD0,15525 NZD
20 RSD0,31049 NZD
50 RSD0,77624 NZD
100 RSD1,55247 NZD
250 RSD3,88118 NZD
500 RSD7,76235 NZD
1000 RSD15,52470 NZD
2000 RSD31,04940 NZD
5000 RSD77,62350 NZD
10000 RSD155,24700 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Sırp Dinarı
1 NZD64,41330 RSD
5 NZD322,06650 RSD
10 NZD644,13300 RSD
20 NZD1.288,26600 RSD
50 NZD3.220,66500 RSD
100 NZD6.441,33000 RSD
250 NZD16.103,32500 RSD
500 NZD32.206,65000 RSD
1000 NZD64.413,30000 RSD
2000 NZD128.826,60000 RSD
5000 NZD322.066,50000 RSD
10000 NZD644.133,00000 RSD