5 Yeni Zelanda dolarından Sırp dinarına
Reel döviz kuru ile NZD → RSD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yeni Zelanda dolarından Sırp dinarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → RSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Sırp Dinarı
|1 NZD
|66.60520 RSD
|5 NZD
|333.02600 RSD
|10 NZD
|666.05200 RSD
|20 NZD
|1332.10400 RSD
|50 NZD
|3330.26000 RSD
|100 NZD
|6660.52000 RSD
|250 NZD
|16651.30000 RSD
|500 NZD
|33302.60000 RSD
|1000 NZD
|66605.20000 RSD
|2000 NZD
|133210.40000 RSD
|5000 NZD
|333026.00000 RSD
|10000 NZD
|666052.00000 RSD