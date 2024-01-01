Sırp dinarından Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile RSD → NGN çevirin

1.000 rsd
13.946 ngn

1.00000 RSD = 13.94600 NGN

18:56 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551.076789.3731.451661.652140.9471818.355
1 GBP1.1695911.2593104.531.697851.932331.1078121.4679
1 USD0.928750.794092183.00641.348251.534450.879717.0475
1 INR0.01118910.009566640.012047310.01624270.01848590.0105980.205376

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Sırp dinarından Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

RSD → EUR

RSD → MXN

RSD → GBP

RSD → ZAR

RSD → CAD

RSD → SGD

RSD → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Nijerya Nairası
1 RSD13.94600 NGN
5 RSD69.73000 NGN
10 RSD139.46000 NGN
20 RSD278.92000 NGN
50 RSD697.30000 NGN
100 RSD1394.60000 NGN
250 RSD3486.50000 NGN
500 RSD6973.00000 NGN
1000 RSD13946.00000 NGN
2000 RSD27892.00000 NGN
5000 RSD69730.00000 NGN
10000 RSD139460.00000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Sırp Dinarı
1 NGN0.07171 RSD
5 NGN0.35853 RSD
10 NGN0.71705 RSD
20 NGN1.43410 RSD
50 NGN3.58525 RSD
100 NGN7.17050 RSD
250 NGN17.92625 RSD
500 NGN35.85250 RSD
1000 NGN71.70500 RSD
2000 NGN143.41000 RSD
5000 NGN358.52500 RSD
10000 NGN717.05000 RSD