10 Sırp dinarından Euroya

Reel döviz kuru ile RSD → EUR çevirin

10 rsd
0,09 eur

1,000РСД RSD = 0,008546€ EUR

00:32 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → EUR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → EURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00850,0086
Düşük0,00850,0085
Ortalama0,00850,0085
Değişim0.07%0.06%
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1 RSD → EUR istatistikleri

RSD → EUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0085, en düşük 0,0085 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0085 oldu. RSD → EUR kurundaki değişiklik 0.07 değerindeydi.

RSD → EUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0086, en düşük 0,0085 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0085 oldu. RSD → EUR kurundaki değişiklik 0.06 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,9370,78618,2911,3881,33783,722
1 EUR1,079120,4310,84819,7341,4981,44290,327
1 MXN0,0530,04910,0410,9660,0730,0714,421
1 GBP1,2731,1824,1123,2781,7671,701106,548

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

RSD → EUR

RSD → MXN

RSD → GBP

RSD → ZAR

RSD → CAD

RSD → SGD

RSD → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Euro
1 RSD0,00855 EUR
5 RSD0,04273 EUR
10 RSD0,08546 EUR
20 RSD0,17092 EUR
50 RSD0,42731 EUR
100 RSD0,85461 EUR
250 RSD2,13653 EUR
500 RSD4,27306 EUR
1000 RSD8,54612 EUR
2000 RSD17,09224 EUR
5000 RSD42,73060 EUR
10000 RSD85,46120 EUR
Çevrim kurları Euro / Sırp Dinarı
1 EUR117,01200 RSD
5 EUR585,06000 RSD
10 EUR1.170,12000 RSD
20 EUR2.340,24000 RSD
50 EUR5.850,60000 RSD
100 EUR11.701,20000 RSD
250 EUR29.253,00000 RSD
500 EUR58.506,00000 RSD
1000 EUR117.012,00000 RSD
2000 EUR234.024,00000 RSD
5000 EUR585.060,00000 RSD
10000 EUR1.170.120,00000 RSD