10 Romanya leyinden Hindistan rupisine
Reel döviz kuru ile RON → INR çevirin
RON → INR çevrim grafiği
1 RON = 17,97480 INR
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|1 RON → INR
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|18,4812
|18,8494
|Düşük
|17,8806
|17,8806
|Ortalama
|18,2135
|18,5070
|Değişim
|-2.14%
|-4.04%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 RON → INR istatistikleri
RON → INR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 18,4812, en düşük 17,8806 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 18,2135 oldu. RON → INR kurundaki değişiklik -2.14 değerindeydi.
RON → INR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 18,8494, en düşük 17,8806 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 18,5070 oldu. RON → INR kurundaki değişiklik -4.04 değerindeydi.
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Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük bir sırrı var. Haberiniz olmadan sizi daha fazla ücretlendirmek için döviz kurlarına gizliden fiyat koyuyorlar. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirmiş oluyorlar.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Size gerçek kuru veririz. Kur ve ücretimizi diğer rakiplerle karşılaştırın, farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Romanya leyinden Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Hindistan Rupisi / Rumen Leyi
|1 INR
|0,05563 RON
|5 INR
|0,27817 RON
|10 INR
|0,55634 RON
|20 INR
|1,11267 RON
|50 INR
|2,78168 RON
|100 INR
|5,56335 RON
|250 INR
|13,90838 RON
|300 INR
|16,69005 RON
|500 INR
|27,81675 RON
|600 INR
|33,38010 RON
|1000 INR
|55,63350 RON
|2000 INR
|111,26700 RON
|5000 INR
|278,16750 RON
|10000 INR
|556,33500 RON
|25000 INR
|1.390,83750 RON
|50000 INR
|2.781,67500 RON
|100000 INR
|5.563,35000 RON
|1000000 INR
|55.633,50000 RON
|1000000000 INR
|55.633.500,00000 RON