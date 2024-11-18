5.000 Romanya leyinden Hindistan rupisine

Reel döviz kuru ile RON → INR çevirin

1,000L RON = 17,98₹ INR

21:35 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → INR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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INR
1 RON → INRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek18,481218,8494
Düşük17,880617,8806
Ortalama18,213618,5071
Değişim-2.13%-4.03%
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1 RON → INR istatistikleri

RON → INR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 18,4812, en düşük 17,8806 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 18,2136 oldu. RON → INR kurundaki değişiklik -2.13 değerindeydi.

RON → INR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 18,8494, en düşük 17,8806 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 18,5071 oldu. RON → INR kurundaki değişiklik -4.03 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - INR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88384,413
1 EUR1,0611,4861,6290,8361,4190,93689,457
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,218
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,932

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Hindistan Rupisi
1 RON17,97780 INR
5 RON89,88900 INR
10 RON179,77800 INR
20 RON359,55600 INR
50 RON898,89000 INR
100 RON1.797,78000 INR
250 RON4.494,45000 INR
500 RON8.988,90000 INR
1000 RON17.977,80000 INR
2000 RON35.955,60000 INR
5000 RON89.889,00000 INR
10000 RON179.778,00000 INR
Çevrim kurları Hindistan Rupisi / Rumen Leyi
1 INR0,05562 RON
5 INR0,27812 RON
10 INR0,55624 RON
20 INR1,11248 RON
50 INR2,78121 RON
100 INR5,56241 RON
250 INR13,90603 RON
300 INR16,68723 RON
500 INR27,81205 RON
600 INR33,37446 RON
1000 INR55,62410 RON
2000 INR111,24820 RON
5000 INR278,12050 RON
10000 INR556,24100 RON
25000 INR1.390,60250 RON
50000 INR2.781,20500 RON
100000 INR5.562,41000 RON
1000000 INR55.624,10000 RON
1000000000 INR55.624.100,00000 RON