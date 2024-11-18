20 Romanya leyinden Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile RON → GEL çevirin

1,000L RON = 0,5819₾ GEL

22:32 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → GEL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GEL
1 RON → GELSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,59970,6132
Düşük0,57730,5773
Ortalama0,59070,5990
Değişim-2.12%-3.65%
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1 RON → GEL istatistikleri

RON → GEL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5997, en düşük 0,5773 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5907 oldu. RON → GEL kurundaki değişiklik -2.12 değerindeydi.

RON → GEL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,6132, en düşük 0,5773 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5990 oldu. RON → GEL kurundaki değişiklik -3.65 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - GEL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88484,405
1 EUR1,0611,4861,6290,8361,4190,93689,457
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,212
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,914

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → AUD

RON → GBP

RON → SGD

RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Gürcistan Larisi
1 RON0,58188 GEL
5 RON2,90941 GEL
10 RON5,81881 GEL
20 RON11,63762 GEL
50 RON29,09405 GEL
100 RON58,18810 GEL
250 RON145,47025 GEL
500 RON290,94050 GEL
1000 RON581,88100 GEL
2000 RON1.163,76200 GEL
5000 RON2.909,40500 GEL
10000 RON5.818,81000 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Rumen Leyi
1 GEL1,71857 RON
5 GEL8,59285 RON
10 GEL17,18570 RON
20 GEL34,37140 RON
50 GEL85,92850 RON
100 GEL171,85700 RON
250 GEL429,64250 RON
500 GEL859,28500 RON
1000 GEL1.718,57000 RON
2000 GEL3.437,14000 RON
5000 GEL8.592,85000 RON
10000 GEL17.185,70000 RON