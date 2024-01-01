500 Gürcistan larisinden Rumen leyine

Reel döviz kuru ile GEL → RON çevirin

500 gel
847,27 ron

1,000₾ GEL = 1,695L RON

02:08 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 GEL → RONSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,69451,7302
Düşük1,65141,6073
Ortalama1,68051,6672
Değişim2.36%-1.78%
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1 GEL → RON istatistikleri

GEL → RON kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,6945, en düşük 1,6514 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,6805 oldu. GEL → RON kurundaki değişiklik 2.36 değerindeydi.

GEL → RON kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,7302, en düşük 1,6073 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,6672 oldu. GEL → RON kurundaki değişiklik -1.78 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08390,6231,4961,6590,9520,215
1 GBP1,18711,285107,5661,7761,9691,12723,994
1 USD0,9240,778183,7121,3821,5320,87718,673
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Rumen Leyi
1 GEL1,69454 RON
5 GEL8,47270 RON
10 GEL16,94540 RON
20 GEL33,89080 RON
50 GEL84,72700 RON
100 GEL169,45400 RON
250 GEL423,63500 RON
500 GEL847,27000 RON
1000 GEL1.694,54000 RON
2000 GEL3.389,08000 RON
5000 GEL8.472,70000 RON
10000 GEL16.945,40000 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Gürcistan Larisi
1 RON0,59013 GEL
5 RON2,95065 GEL
10 RON5,90130 GEL
20 RON11,80260 GEL
50 RON29,50650 GEL
100 RON59,01300 GEL
250 RON147,53250 GEL
500 RON295,06500 GEL
1000 RON590,13000 GEL
2000 RON1.180,26000 GEL
5000 RON2.950,65000 GEL
10000 RON5.901,30000 GEL