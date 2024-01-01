10 bin Katar riyalinden CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile QAR → XOF çevirin

1,000QR QAR = 169,7CFA XOF

21:24 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → XOF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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XOF
1 QAR → XOFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek170,8660170,8660
Düşük164,6160160,7540
Ortalama167,2457164,1664
Değişim2.52%5.02%
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1 QAR → XOF istatistikleri

QAR → XOF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 170,8660, en düşük 164,6160 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 167,2457 oldu. QAR → XOF kurundaki değişiklik 2.52 değerindeydi.

QAR → XOF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 170,8660, en düşük 160,7540 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 164,1664 oldu. QAR → XOF kurundaki değişiklik 5.02 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - XOF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4141,402277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3790,018
1 CAD0,71360,2291198,3160,5630,6731.227,411,096
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / CFA Frangı BCEAO
1 QAR169,74400 XOF
5 QAR848,72000 XOF
10 QAR1.697,44000 XOF
20 QAR3.394,88000 XOF
50 QAR8.487,20000 XOF
100 QAR16.974,40000 XOF
250 QAR42.436,00000 XOF
500 QAR84.872,00000 XOF
1000 QAR169.744,00000 XOF
2000 QAR339.488,00000 XOF
5000 QAR848.720,00000 XOF
10000 QAR1.697.440,00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Katar Riyali
1 XOF0,00589 QAR
5 XOF0,02946 QAR
10 XOF0,05891 QAR
20 XOF0,11782 QAR
50 XOF0,29456 QAR
100 XOF0,58912 QAR
250 XOF1,47281 QAR
500 XOF2,94562 QAR
1000 XOF5,89123 QAR
2000 XOF11,78246 QAR
5000 XOF29,45615 QAR
10000 XOF58,91230 QAR