20 CFA Frangı BCEAO'dan Katar riyaline

Reel döviz kuru ile XOF → QAR çevirin

1,000CFA XOF = 0,005871QR QAR

11:57 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → QAR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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QAR
1 XOF → QARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00610,0062
Düşük0,00590,0059
Ortalama0,00600,0061
Değişim-2.82%-5.45%
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1 XOF → QAR istatistikleri

XOF → QAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0061, en düşük 0,0059 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0060 oldu. XOF → QAR kurundaki değişiklik -2.82 değerindeydi.

XOF → QAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0062, en düşük 0,0059 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0061 oldu. XOF → QAR kurundaki değişiklik -5.45 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - QAR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4030,9471,549,9911,341.725,21
1 GBP1,26311,7721,1961,94612,6241,6932.179,72
1 CAD0,7130,56410,6751,0987,1240,9551.230,05
1 EUR1,0560,8361,48111,62710,5511,4151.821,91

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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XOF → MAD

XOF → SGD

XOF → NGN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Katar Riyali
1 XOF0,00587 QAR
5 XOF0,02935 QAR
10 XOF0,05871 QAR
20 XOF0,11742 QAR
50 XOF0,29355 QAR
100 XOF0,58710 QAR
250 XOF1,46775 QAR
500 XOF2,93550 QAR
1000 XOF5,87099 QAR
2000 XOF11,74198 QAR
5000 XOF29,35495 QAR
10000 XOF58,70990 QAR
Çevrim kurları Katar Riyali / CFA Frangı BCEAO
1 QAR170,32900 XOF
5 QAR851,64500 XOF
10 QAR1.703,29000 XOF
20 QAR3.406,58000 XOF
50 QAR8.516,45000 XOF
100 QAR17.032,90000 XOF
250 QAR42.582,25000 XOF
500 QAR85.164,50000 XOF
1000 QAR170.329,00000 XOF
2000 QAR340.658,00000 XOF
5000 QAR851.645,00000 XOF
10000 QAR1.703.290,00000 XOF