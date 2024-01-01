2.000 Katar riyalinden Uruguay pesosuna

Reel döviz kuru ile QAR → UYU çevirin

1,000QR QAR = 11,71$U UYU

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → UYU çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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UYU
1 QAR → UYUSon 30 günSon 90 gün
Yüksek11,771611,7716
Düşük11,263311,0349
Ortalama11,484611,3398
Değişim2.76%6.08%
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1 QAR → UYU istatistikleri

QAR → UYU kurunun performansı son 30 günde en yüksek 11,7716, en düşük 11,2633 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 11,4846 oldu. QAR → UYU kurundaki değişiklik 2.76 değerindeydi.

QAR → UYU kurunun performansı son 90 günde en yüksek 11,7716, en düşük 11,0349 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 11,3398 oldu. QAR → UYU kurundaki değişiklik 6.08 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - UYU tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4141,401277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3790,018
1 CAD0,71460,241198,3520,5630,6741.227,631,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Uruguay pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UYU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → UYU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Uruguay Pesosu
1 QAR11,70990 UYU
5 QAR58,54950 UYU
10 QAR117,09900 UYU
20 QAR234,19800 UYU
50 QAR585,49500 UYU
100 QAR1.170,99000 UYU
250 QAR2.927,47500 UYU
500 QAR5.854,95000 UYU
1000 QAR11.709,90000 UYU
2000 QAR23.419,80000 UYU
5000 QAR58.549,50000 UYU
10000 QAR117.099,00000 UYU
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Katar Riyali
1 UYU0,08540 QAR
5 UYU0,42699 QAR
10 UYU0,85398 QAR
20 UYU1,70796 QAR
50 UYU4,26991 QAR
100 UYU8,53981 QAR
250 UYU21,34953 QAR
500 UYU42,69905 QAR
1000 UYU85,39810 QAR
2000 UYU170,79620 QAR
5000 UYU426,99050 QAR
10000 UYU853,98100 QAR