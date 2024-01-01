500 Katar riyalinden Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile QAR → TZS çevirin

1,000QR QAR = 728,9tzs TZS

19:38 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → TZS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TZS
1 QAR → TZSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek748,1120748,4820
Düşük727,2480727,2480
Ortalama738,3805742,8478
Değişim-2.33%-1.32%
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1 QAR → TZS istatistikleri

QAR → TZS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 748,1120, en düşük 727,2480 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 738,3805 oldu. QAR → TZS kurundaki değişiklik -2.33 değerindeydi.

QAR → TZS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 748,4820, en düşük 727,2480 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 742,8478 oldu. QAR → TZS kurundaki değişiklik -1.32 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - TZS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4131,401277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3790,018
1 CAD0,71460,2461198,3730,5630,6741.227,761,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Tanzanya Şilini
1 QAR728,94000 TZS
5 QAR3.644,70000 TZS
10 QAR7.289,40000 TZS
20 QAR14.578,80000 TZS
50 QAR36.447,00000 TZS
100 QAR72.894,00000 TZS
250 QAR182.235,00000 TZS
500 QAR364.470,00000 TZS
1000 QAR728.940,00000 TZS
2000 QAR1.457.880,00000 TZS
5000 QAR3.644.700,00000 TZS
10000 QAR7.289.400,00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Katar Riyali
1 TZS0,00137 QAR
5 TZS0,00686 QAR
10 TZS0,01372 QAR
20 TZS0,02744 QAR
50 TZS0,06859 QAR
100 TZS0,13719 QAR
250 TZS0,34296 QAR
500 TZS0,68593 QAR
1000 TZS1,37185 QAR
2000 TZS2,74370 QAR
5000 TZS6,85925 QAR
10000 TZS13,71850 QAR