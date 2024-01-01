2.000 Katar riyalinden Malezya ringitine

Reel döviz kuru ile QAR → MYR çevirin

1,000QR QAR = 1,229RM MYR

20:15 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → MYR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MYR
1 QAR → MYRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,22991,2299
Düşük1,17981,1312
Ortalama1,20261,1834
Değişim4.03%2.60%
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1 QAR → MYR istatistikleri

QAR → MYR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,2299, en düşük 1,1798 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,2026 oldu. QAR → MYR kurundaki değişiklik 4.03 değerindeydi.

QAR → MYR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,2299, en düşük 1,1312 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,1834 oldu. QAR → MYR kurundaki değişiklik 2.60 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - MYR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4111,402277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,380,018
1 CAD0,71360,2141198,2740,5630,6731.227,151,096
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Malezya ringitine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MYR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → MYR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Malezya Ringiti
1 QAR1,22858 MYR
5 QAR6,14290 MYR
10 QAR12,28580 MYR
20 QAR24,57160 MYR
50 QAR61,42900 MYR
100 QAR122,85800 MYR
250 QAR307,14500 MYR
500 QAR614,29000 MYR
1000 QAR1.228,58000 MYR
2000 QAR2.457,16000 MYR
5000 QAR6.142,90000 MYR
10000 QAR12.285,80000 MYR
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Katar Riyali
1 MYR0,81395 QAR
5 MYR4,06976 QAR
10 MYR8,13951 QAR
20 MYR16,27902 QAR
50 MYR40,69755 QAR
100 MYR81,39510 QAR
250 MYR203,48775 QAR
500 MYR406,97550 QAR
1000 MYR813,95100 QAR
2000 MYR1.627,90200 QAR
5000 MYR4.069,75500 QAR
10000 MYR8.139,51000 QAR