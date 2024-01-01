5.000 Katar riyalinden Makedonya dinarına

Reel döviz kuru ile QAR → MKD çevirin

1,000QR QAR = 15,97ден MKD

18:41 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → MKD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MKD
1 QAR → MKDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek16,045316,0453
Düşük15,457415,0948
Ortalama15,696615,4094
Değişim2.84%5.13%
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1 QAR → MKD istatistikleri

QAR → MKD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 16,0453, en düşük 15,4574 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 15,6966 oldu. QAR → MKD kurundaki değişiklik 2.84 değerindeydi.

QAR → MKD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 16,0453, en düşük 15,0948 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 15,4094 oldu. QAR → MKD kurundaki değişiklik 5.13 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - MKD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4121,402277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,380,018
1 CAD0,71360,2191198,2880,5630,6731.227,241,096
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Makedonya dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → MKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Makedonya Dinarı
1 QAR15,97160 MKD
5 QAR79,85800 MKD
10 QAR159,71600 MKD
20 QAR319,43200 MKD
50 QAR798,58000 MKD
100 QAR1.597,16000 MKD
250 QAR3.992,90000 MKD
500 QAR7.985,80000 MKD
1000 QAR15.971,60000 MKD
2000 QAR31.943,20000 MKD
5000 QAR79.858,00000 MKD
10000 QAR159.716,00000 MKD
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Katar Riyali
1 MKD0,06261 QAR
5 MKD0,31306 QAR
10 MKD0,62611 QAR
20 MKD1,25222 QAR
50 MKD3,13056 QAR
100 MKD6,26111 QAR
250 MKD15,65278 QAR
500 MKD31,30555 QAR
1000 MKD62,61110 QAR
2000 MKD125,22220 QAR
5000 MKD313,05550 QAR
10000 MKD626,11100 QAR