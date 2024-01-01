10 bin Makedonya dinarından Katar riyaline

Reel döviz kuru ile MKD → QAR çevirin

10.000 mkd
640,24 qar

1,000ден MKD = 0,06402QR QAR

20:34 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → QAR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → QARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,06480,0648
Düşük0,06360,0632
Ortalama0,06430,0640
Değişim0.69%0.55%
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1 MKD → QAR istatistikleri

MKD → QAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0648, en düşük 0,0636 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0643 oldu. MKD → QAR kurundaki değişiklik 0.69 değerindeydi.

MKD → QAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0648, en düşük 0,0632 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0640 oldu. MKD → QAR kurundaki değişiklik 0.55 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2551,3880,9271,6821,3371,5390,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,7213,15210,6681,2120,9631,1090,566
1 EUR1,07919,6921,49711,8141,4421,660,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

MKD → ZAR

MKD → CAD

MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Katar Riyali
1 MKD0,06402 QAR
5 MKD0,32012 QAR
10 MKD0,64024 QAR
20 MKD1,28048 QAR
50 MKD3,20119 QAR
100 MKD6,40238 QAR
250 MKD16,00595 QAR
500 MKD32,01190 QAR
1000 MKD64,02380 QAR
2000 MKD128,04760 QAR
5000 MKD320,11900 QAR
10000 MKD640,23800 QAR
Çevrim kurları Katar Riyali / Makedonya Dinarı
1 QAR15,61920 MKD
5 QAR78,09600 MKD
10 QAR156,19200 MKD
20 QAR312,38400 MKD
50 QAR780,96000 MKD
100 QAR1.561,92000 MKD
250 QAR3.904,80000 MKD
500 QAR7.809,60000 MKD
1000 QAR15.619,20000 MKD
2000 QAR31.238,40000 MKD
5000 QAR78.096,00000 MKD
10000 QAR156.192,00000 MKD