100 Katar riyalinden Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile QAR → GEL çevirin

1,000QR QAR = 0,7488₾ GEL

19:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → GEL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GEL
1 QAR → GELSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,75430,7543
Düşük0,74620,7373
Ortalama0,74920,7457
Değişim0.35%1.09%
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1 QAR → GEL istatistikleri

QAR → GEL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,7543, en düşük 0,7462 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,7492 oldu. QAR → GEL kurundaki değişiklik 0.35 değerindeydi.

QAR → GEL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,7543, en düşük 0,7373 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,7457 oldu. QAR → GEL kurundaki değişiklik 1.09 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - GEL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4051,401277,950,7880,9431.720,281,536
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3810,018
1 CAD0,71460,2661198,4580,5630,6741.228,291,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

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QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Gürcistan Larisi
1 QAR0,74881 GEL
5 QAR3,74407 GEL
10 QAR7,48814 GEL
20 QAR14,97628 GEL
50 QAR37,44070 GEL
100 QAR74,88140 GEL
250 QAR187,20350 GEL
500 QAR374,40700 GEL
1000 QAR748,81400 GEL
2000 QAR1.497,62800 GEL
5000 QAR3.744,07000 GEL
10000 QAR7.488,14000 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Katar Riyali
1 GEL1,33545 QAR
5 GEL6,67725 QAR
10 GEL13,35450 QAR
20 GEL26,70900 QAR
50 GEL66,77250 QAR
100 GEL133,54500 QAR
250 GEL333,86250 QAR
500 GEL667,72500 QAR
1000 GEL1.335,45000 QAR
2000 GEL2.670,90000 QAR
5000 GEL6.677,25000 QAR
10000 GEL13.354,50000 QAR