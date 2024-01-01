10 bin Gürcistan larisinden Katar riyaline

Reel döviz kuru ile GEL → QAR çevirin

10.000 gel
13.442,70 qar

1,000₾ GEL = 1,344QR QAR

02:06 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 GEL → QARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,35331,3648
Düşük1,30371,2702
Ortalama1,33791,3209
Değişim3.11%-1.26%
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1 GEL → QAR istatistikleri

GEL → QAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,3533, en düşük 1,3037 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,3379 oldu. GEL → QAR kurundaki değişiklik 3.11 değerindeydi.

GEL → QAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,3648, en düşük 1,2702 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,3209 oldu. GEL → QAR kurundaki değişiklik -1.26 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08290,6231,4961,6590,9520,221
1 GBP1,18711,285107,5681,7761,9691,12724,002
1 USD0,9240,778183,721,3821,5320,87718,68
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Katar Riyali
1 GEL1,34427 QAR
5 GEL6,72135 QAR
10 GEL13,44270 QAR
20 GEL26,88540 QAR
50 GEL67,21350 QAR
100 GEL134,42700 QAR
250 GEL336,06750 QAR
500 GEL672,13500 QAR
1000 GEL1.344,27000 QAR
2000 GEL2.688,54000 QAR
5000 GEL6.721,35000 QAR
10000 GEL13.442,70000 QAR
Çevrim kurları Katar Riyali / Gürcistan Larisi
1 QAR0,74390 GEL
5 QAR3,71949 GEL
10 QAR7,43898 GEL
20 QAR14,87796 GEL
50 QAR37,19490 GEL
100 QAR74,38980 GEL
250 QAR185,97450 GEL
500 QAR371,94900 GEL
1000 QAR743,89800 GEL
2000 QAR1.487,79600 GEL
5000 QAR3.719,49000 GEL
10000 QAR7.438,98000 GEL