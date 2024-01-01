50 Katar riyalinden Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile QAR → CRC çevirin

1,000QR QAR = 139,4₡ CRC

18:42 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → CRC çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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CRC
1 QAR → CRCSon 30 günSon 90 gün
Yüksek141,5190144,2970
Düşük139,4430139,4430
Ortalama140,6943141,7638
Değişim-1.30%-1.87%
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1 QAR → CRC istatistikleri

QAR → CRC kurunun performansı son 30 günde en yüksek 141,5190, en düşük 139,4430 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 140,6943 oldu. QAR → CRC kurundaki değişiklik -1.30 değerindeydi.

QAR → CRC kurunun performansı son 90 günde en yüksek 144,2970, en düşük 139,4430 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 141,7638 oldu. QAR → CRC kurundaki değişiklik -1.87 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - CRC tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4121,401277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,380,018
1 CAD0,71460,2451198,3730,5630,6741.227,761,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Kosta Rika Kolonu
1 QAR139,44300 CRC
5 QAR697,21500 CRC
10 QAR1.394,43000 CRC
20 QAR2.788,86000 CRC
50 QAR6.972,15000 CRC
100 QAR13.944,30000 CRC
250 QAR34.860,75000 CRC
500 QAR69.721,50000 CRC
1000 QAR139.443,00000 CRC
2000 QAR278.886,00000 CRC
5000 QAR697.215,00000 CRC
10000 QAR1.394.430,00000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Katar Riyali
1 CRC0,00717 QAR
5 CRC0,03586 QAR
10 CRC0,07171 QAR
20 CRC0,14343 QAR
50 CRC0,35857 QAR
100 CRC0,71714 QAR
250 CRC1,79284 QAR
500 CRC3,58569 QAR
1000 CRC7,17137 QAR
2000 CRC14,34274 QAR
5000 CRC35,85685 QAR
10000 CRC71,71370 QAR