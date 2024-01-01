Paraguay guaranisinden Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile PYG → TZS çevirin

1.000 pyg
347,56 tzs

1.00000 PYG = 0.34756 TZS

18:13 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551.0762589.3321.451051.652210.94743518.355
1 GBP1.1695911.25875104.481.697111.932381.1081121.4675
1 USD0.929150.794439183.0031.348251.535160.8803517.0546
1 INR0.01119420.009571210.012047810.01624340.01849520.01060620.20547

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Paraguay guaranisinden Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

PYG → AUD

PYG → INR

PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Tanzanya Şilini
1 PYG0.34756 TZS
5 PYG1.73779 TZS
10 PYG3.47558 TZS
20 PYG6.95116 TZS
50 PYG17.37790 TZS
100 PYG34.75580 TZS
250 PYG86.88950 TZS
500 PYG173.77900 TZS
1000 PYG347.55800 TZS
2000 PYG695.11600 TZS
5000 PYG1737.79000 TZS
10000 PYG3475.58000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Paraguay Guaranisi
1 TZS2.87722 PYG
5 TZS14.38610 PYG
10 TZS28.77220 PYG
20 TZS57.54440 PYG
50 TZS143.86100 PYG
100 TZS287.72200 PYG
250 TZS719.30500 PYG
500 TZS1438.61000 PYG
1000 TZS2877.22000 PYG
2000 TZS5754.44000 PYG
5000 TZS14386.10000 PYG
10000 TZS28772.20000 PYG