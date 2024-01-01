Paraguay guaranisinden Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile PYG → SAR çevirin

1.000 pyg
0,51 sar

1.00000 PYG = 0.00051 SAR

18:11 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11.5350483.00970.92955.94551.346151.348250.794313
1 AUD0.65145154.07670.60521236.44570.8769490.8783170.517455
1 INR0.01204680.018492310.01119170.6739630.01621680.01624210.00956891
1 EUR1.07641.6523189.3516160.21971.4491.451260.855025

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Paraguay guaranisinden Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

PYG → AUD

PYG → INR

PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Arabistan Riyali
1 PYG0.00051 SAR
5 PYG0.00257 SAR
10 PYG0.00514 SAR
20 PYG0.01028 SAR
50 PYG0.02571 SAR
100 PYG0.05141 SAR
250 PYG0.12853 SAR
500 PYG0.25705 SAR
1000 PYG0.51410 SAR
2000 PYG1.02820 SAR
5000 PYG2.57051 SAR
10000 PYG5.14102 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Paraguay Guaranisi
1 SAR1945.14000 PYG
5 SAR9725.70000 PYG
10 SAR19451.40000 PYG
20 SAR38902.80000 PYG
50 SAR97257.00000 PYG
100 SAR194514.00000 PYG
250 SAR486285.00000 PYG
500 SAR972570.00000 PYG
1000 SAR1945140.00000 PYG
2000 SAR3890280.00000 PYG
5000 SAR9725700.00000 PYG
10000 SAR19451400.00000 PYG