Paraguay guaranisinden Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile PYG → NGN çevirin

1.000 pyg
208,09 ngn

1.00000 PYG = 0.20809 NGN

18:10 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855091.0762589.34361.451271.652840.9475818.3576
1 GBP1.1694711.25865104.4851.697231.932961.1081621.4688
1 USD0.929150.794502183.01381.348451.535740.8804517.057
1 INR0.01119270.009570720.012046210.01624370.01849990.01060610.205472

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Paraguay guaranisinden Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

PYG → AUD

PYG → INR

PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Nijerya Nairası
1 PYG0.20809 NGN
5 PYG1.04043 NGN
10 PYG2.08086 NGN
20 PYG4.16172 NGN
50 PYG10.40430 NGN
100 PYG20.80860 NGN
250 PYG52.02150 NGN
500 PYG104.04300 NGN
1000 PYG208.08600 NGN
2000 PYG416.17200 NGN
5000 PYG1040.43000 NGN
10000 PYG2080.86000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Paraguay Guaranisi
1 NGN4.80570 PYG
5 NGN24.02850 PYG
10 NGN48.05700 PYG
20 NGN96.11400 PYG
50 NGN240.28500 PYG
100 NGN480.57000 PYG
250 NGN1201.42500 PYG
500 NGN2402.85000 PYG
1000 NGN4805.70000 PYG
2000 NGN9611.40000 PYG
5000 NGN24028.50000 PYG
10000 NGN48057.00000 PYG