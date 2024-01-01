10 bin Polonya zlotisinden CFP frangına

Reel döviz kuru ile PLN → XPF çevirin

1,000zł PLN = 27,61₣ XPF

15:49 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → XPF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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XPF
1 PLN → XPFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek27,673828,2680
Düşük27,122527,1225
Ortalama27,440827,7318
Değişim-0.19%-1.62%
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1 PLN → XPF istatistikleri

PLN → XPF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 27,6738, en düşük 27,1225 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 27,4408 oldu. PLN → XPF kurundaki değişiklik -0.19 değerindeydi.

PLN → XPF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 28,2680, en düşük 27,1225 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 27,7318 oldu. PLN → XPF kurundaki değişiklik -1.62 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - XPF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9460,79184,410,8861.394,5611,0523,926
1 EUR1,05710,83689,2250,9361.474,1211,6825,291
1 GBP1,2641,1961106,6681,121.762,3113,96330,235
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5210,1310,283

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / CFP Frangı
1 PLN27,60710 XPF
5 PLN138,03550 XPF
10 PLN276,07100 XPF
20 PLN552,14200 XPF
50 PLN1.380,35500 XPF
100 PLN2.760,71000 XPF
250 PLN6.901,77500 XPF
500 PLN13.803,55000 XPF
1000 PLN27.607,10000 XPF
2000 PLN55.214,20000 XPF
5000 PLN138.035,50000 XPF
10000 PLN276.071,00000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Polonya Zlotisi
1 XPF0,03622 PLN
5 XPF0,18111 PLN
10 XPF0,36223 PLN
20 XPF0,72445 PLN
50 XPF1,81113 PLN
100 XPF3,62226 PLN
250 XPF9,05565 PLN
500 XPF18,11130 PLN
1000 XPF36,22260 PLN
2000 XPF72,44520 PLN
5000 XPF181,11300 PLN
10000 XPF362,22600 PLN