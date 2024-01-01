10 bin İsviçre frangından Polonya zlotisine

Reel döviz kuru ile XPF → PLN çevirin

10.000 xpf
357,99 pln

1,000₣ XPF = 0,03580zł PLN

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

XPF → PLN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 XPF → PLNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03610,0369
Düşük0,03550,0355
Ortalama0,03580,0360
Değişim-0.21%-0.92%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 XPF → PLN istatistikleri

XPF → PLN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0361, en düşük 0,0355 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0358 oldu. XPF → PLN kurundaki değişiklik -0.21 değerindeydi.

XPF → PLN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0369, en düşük 0,0355 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0360 oldu. XPF → PLN kurundaki değişiklik -0.92 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

İsviçre frangından Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Polonya Zlotisi
1 XPF0,03580 PLN
5 XPF0,17900 PLN
10 XPF0,35799 PLN
20 XPF0,71598 PLN
50 XPF1,78995 PLN
100 XPF3,57990 PLN
250 XPF8,94975 PLN
500 XPF17,89950 PLN
1000 XPF35,79900 PLN
2000 XPF71,59800 PLN
5000 XPF178,99500 PLN
10000 XPF357,99000 PLN
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / CFP Frangı
1 PLN27,93370 XPF
5 PLN139,66850 XPF
10 PLN279,33700 XPF
20 PLN558,67400 XPF
50 PLN1.396,68500 XPF
100 PLN2.793,37000 XPF
250 PLN6.983,42500 XPF
500 PLN13.966,85000 XPF
1000 PLN27.933,70000 XPF
2000 PLN55.867,40000 XPF
5000 PLN139.668,50000 XPF
10000 PLN279.337,00000 XPF