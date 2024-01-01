Pakistan rupisinden Malezya ringitine

Reel döviz kuru ile PKR → MYR çevirin

1.000 pkr
17,14 myr

1.00000 PKR = 0.01714 MYR

17:38 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551951.0760589.3311.451651.653170.94772518.3574
1 GBP1.1693211.25825104.4571.697441.933091.108221.4657
1 USD0.92930.794755183.01751.349051.536330.8807517.06
1 INR0.01119430.009573340.012045710.01625020.01850610.01060920.205499

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Pakistan rupisinden Malezya ringitine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MYR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → MYR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

PKR → USD

PKR → EUR

PKR → INR

PKR → GBP

PKR → AED

PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Malezya Ringiti
1 PKR0.01714 MYR
5 PKR0.08571 MYR
10 PKR0.17142 MYR
20 PKR0.34283 MYR
50 PKR0.85708 MYR
100 PKR1.71416 MYR
250 PKR4.28540 MYR
500 PKR8.57080 MYR
1000 PKR17.14160 MYR
2000 PKR34.28320 MYR
5000 PKR85.70800 MYR
10000 PKR171.41600 MYR
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Pakistan Rupisi
1 MYR58.33750 PKR
5 MYR291.68750 PKR
10 MYR583.37500 PKR
20 MYR1166.75000 PKR
50 MYR2916.87500 PKR
100 MYR5833.75000 PKR
250 MYR14584.37500 PKR
500 MYR29168.75000 PKR
1000 MYR58337.50000 PKR
2000 MYR116675.00000 PKR
5000 MYR291687.50000 PKR
10000 MYR583375.00000 PKR