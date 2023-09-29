bin Malezya ringitinden Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile MYR → PKR çevirin

1.000 myr
61.290,70 pkr

1.00000 MYR = 61.29070 PKR

9:33 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Tek hesapta 40+ para birimi

MYR → PKR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 MYR → 0 PKR
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Malezya ringitinden Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MYR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MYR → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Malezya ringiti

MYR → USD

MYR → SGD

MYR → AUD

MYR → INR

MYR → EUR

MYR → GBP

MYR → CAD

MYR → PHP

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Pakistan Rupisi
1 MYR61.29070 PKR
5 MYR306.45350 PKR
10 MYR612.90700 PKR
20 MYR1225.81400 PKR
50 MYR3064.53500 PKR
100 MYR6129.07000 PKR
250 MYR15322.67500 PKR
500 MYR30645.35000 PKR
1000 MYR61290.70000 PKR
2000 MYR122581.40000 PKR
5000 MYR306453.50000 PKR
10000 MYR612907.00000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Malezya Ringiti
1 PKR0.01632 MYR
5 PKR0.08158 MYR
10 PKR0.16316 MYR
20 PKR0.32631 MYR
50 PKR0.81578 MYR
100 PKR1.63157 MYR
250 PKR4.07892 MYR
500 PKR8.15785 MYR
1000 PKR16.31570 MYR
2000 PKR32.63140 MYR
5000 PKR81.57850 MYR
10000 PKR163.15700 MYR