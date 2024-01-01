50 Pakistan rupisinden Liberya dolarına

Reel döviz kuru ile PKR → LRD çevirin

1,000₨ PKR = 0,6770L$ LRD

10:48 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → LRD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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LRD
1 PKR → LRDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,69240,7025
Düşük0,67700,6770
Ortalama0,68800,6946
Değişim-2.22%-3.21%
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1 PKR → LRD istatistikleri

PKR → LRD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,6924, en düşük 0,6770 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,6880 oldu. PKR → LRD kurundaki değişiklik -2.22 değerindeydi.

PKR → LRD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,7025, en düşük 0,6770 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,6946 oldu. PKR → LRD kurundaki değişiklik -3.21 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - LRD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94884,4110,7923,6731,4093,75434,54
1 EUR1,055189,0410,8363,8741,4863,9636,434
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,197106,5414,6361,7784,73843,594

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Liberya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → LRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → AED

PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Liberya Doları
1 PKR0,67699 LRD
5 PKR3,38496 LRD
10 PKR6,76992 LRD
20 PKR13,53984 LRD
50 PKR33,84960 LRD
100 PKR67,69920 LRD
250 PKR169,24800 LRD
500 PKR338,49600 LRD
1000 PKR676,99200 LRD
2000 PKR1.353,98400 LRD
5000 PKR3.384,96000 LRD
10000 PKR6.769,92000 LRD
Çevrim kurları Liberya Doları / Pakistan Rupisi
1 LRD1,47712 PKR
5 LRD7,38560 PKR
10 LRD14,77120 PKR
20 LRD29,54240 PKR
50 LRD73,85600 PKR
100 LRD147,71200 PKR
250 LRD369,28000 PKR
500 LRD738,56000 PKR
1000 LRD1.477,12000 PKR
2000 LRD2.954,24000 PKR
5000 LRD7.385,60000 PKR
10000 LRD14.771,20000 PKR