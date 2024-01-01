5.000 Liberya dolarından Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile LRD → PKR çevirin

5.000 lrd
7.136,95 pkr

1,000L$ LRD = 1,427₨ PKR

09:40 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → PKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,43651,4419
Düşük1,42481,4248
Ortalama1,42981,4357
Değişim-0.63%-1.01%
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1 LRD → PKR istatistikleri

LRD → PKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,4365, en düşük 1,4248 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,4298 oldu. LRD → PKR kurundaki değişiklik -0.63 değerindeydi.

LRD → PKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,4419, en düşük 1,4248 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,4357 oldu. LRD → PKR kurundaki değişiklik -1.01 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38318,2150,9270,7831,33883,7391,682
1 CAD0,723113,1730,670,5670,96860,561,217
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5970,092
1 EUR1,0791,49119,64710,8451,44390,3211,814

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Liberya dolarından Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

LRD → USD

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LRD → ZAR

LRD → EUR

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LRD → SGD

LRD → INR

LRD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Pakistan Rupisi
1 LRD1,42739 PKR
5 LRD7,13695 PKR
10 LRD14,27390 PKR
20 LRD28,54780 PKR
50 LRD71,36950 PKR
100 LRD142,73900 PKR
250 LRD356,84750 PKR
500 LRD713,69500 PKR
1000 LRD1.427,39000 PKR
2000 LRD2.854,78000 PKR
5000 LRD7.136,95000 PKR
10000 LRD14.273,90000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Liberya Doları
1 PKR0,70058 LRD
5 PKR3,50291 LRD
10 PKR7,00581 LRD
20 PKR14,01162 LRD
50 PKR35,02905 LRD
100 PKR70,05810 LRD
250 PKR175,14525 LRD
500 PKR350,29050 LRD
1000 PKR700,58100 LRD
2000 PKR1.401,16200 LRD
5000 PKR3.502,90500 LRD
10000 PKR7.005,81000 LRD