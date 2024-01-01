5 Pakistan rupisinden Hindistan rupisine

Reel döviz kuru ile PKR → INR çevirin

1,000₨ PKR = 0,3037₹ INR

10:17 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → INR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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INR
1 PKR → INRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,30420,3042
Düşük0,30240,3000
Ortalama0,30300,3018
Değişim0.39%0.98%
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1 PKR → INR istatistikleri

PKR → INR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3042, en düşük 0,3024 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3030 oldu. PKR → INR kurundaki değişiklik 0.39 değerindeydi.

PKR → INR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3042, en düşük 0,3000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3018 oldu. PKR → INR kurundaki değişiklik 0.98 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - INR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94784,40,7923,6731,4093,75434,54
1 EUR1,056189,1050,8363,8781,4873,96336,466
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2631,196106,59314,6391,7794,74143,623

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Hindistan Rupisi
1 PKR0,30365 INR
5 PKR1,51826 INR
10 PKR3,03651 INR
20 PKR6,07302 INR
50 PKR15,18255 INR
100 PKR30,36510 INR
250 PKR75,91275 INR
500 PKR151,82550 INR
1000 PKR303,65100 INR
2000 PKR607,30200 INR
5000 PKR1.518,25500 INR
10000 PKR3.036,51000 INR
Çevrim kurları Hindistan Rupisi / Pakistan Rupisi
1 INR3,29325 PKR
5 INR16,46625 PKR
10 INR32,93250 PKR
20 INR65,86500 PKR
50 INR164,66250 PKR
100 INR329,32500 PKR
250 INR823,31250 PKR
300 INR987,97500 PKR
500 INR1.646,62500 PKR
600 INR1.975,95000 PKR
1000 INR3.293,25000 PKR
2000 INR6.586,50000 PKR
5000 INR16.466,25000 PKR
10000 INR32.932,50000 PKR
25000 INR82.331,25000 PKR
50000 INR164.662,50000 PKR
100000 INR329.325,00000 PKR
1000000 INR3.293.250,00000 PKR
1000000000 INR3.293.250.000,00000 PKR