1 Pakistan rupisinden Hindistan rupisine
Reel döviz kuru ile PKR → INR çevirin
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PKR → INR çevrim grafiği
1 PKR = 0,30365 INR
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|1 PKR → INR
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,3042
|0,3042
|Düşük
|0,3024
|0,3000
|Ortalama
|0,3030
|0,3018
|Değişim
|0.39%
|0.98%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 PKR → INR istatistikleri
PKR → INR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3042, en düşük 0,3024 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3030 oldu. PKR → INR kurundaki değişiklik 0.39 değerindeydi.
PKR → INR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3042, en düşük 0,3000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3018 oldu. PKR → INR kurundaki değişiklik 0.98 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Pakistan rupisinden Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Hindistan Rupisi / Pakistan Rupisi
|1 INR
|3,29325 PKR
|5 INR
|16,46625 PKR
|10 INR
|32,93250 PKR
|20 INR
|65,86500 PKR
|50 INR
|164,66250 PKR
|100 INR
|329,32500 PKR
|250 INR
|823,31250 PKR
|300 INR
|987,97500 PKR
|500 INR
|1.646,62500 PKR
|600 INR
|1.975,95000 PKR
|1000 INR
|3.293,25000 PKR
|2000 INR
|6.586,50000 PKR
|5000 INR
|16.466,25000 PKR
|10000 INR
|32.932,50000 PKR
|25000 INR
|82.331,25000 PKR
|50000 INR
|164.662,50000 PKR
|100000 INR
|329.325,00000 PKR
|1000000 INR
|3.293.250,00000 PKR
|1000000000 INR
|3.293.250.000,00000 PKR