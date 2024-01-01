1 пакистанская рупия в индийские рупии
Сконвертируйте PKR в INR по реальному обменному курсу
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График изменения обменного курса PKR к INR
1 PKR = 0,30361 INR
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|1 PKR в INR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,3036
|0,3036
|Низкий
|0,3023
|0,3000
|В среднем
|0,3026
|0,3016
|Изменение
|0.38%
|0.90%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 PKR к INR
За последние 30 дней максимальный курс PKR к INR составил 0,3036, а минимальный — 0,3023. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3026. Изменение курса PKR к INR в процентном соотношении составило 0.38.
За последние 90 дней максимальный курс PKR к INR составил 0,3036, а минимальный — 0,3000. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3016. Изменение курса PKR к INR в процентном соотношении составило 0.90.
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Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в индийские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и INR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в INR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Индийская рупия / Пакистанская рупия
|1 INR
|3,29366 PKR
|5 INR
|16,46830 PKR
|10 INR
|32,93660 PKR
|20 INR
|65,87320 PKR
|50 INR
|164,68300 PKR
|100 INR
|329,36600 PKR
|250 INR
|823,41500 PKR
|300 INR
|988,09800 PKR
|500 INR
|1 646,83000 PKR
|600 INR
|1 976,19600 PKR
|1000 INR
|3 293,66000 PKR
|2000 INR
|6 587,32000 PKR
|5000 INR
|16 468,30000 PKR
|10000 INR
|32 936,60000 PKR
|25000 INR
|82 341,50000 PKR
|50000 INR
|164 683,00000 PKR
|100000 INR
|329 366,00000 PKR
|1000000 INR
|3 293 660,00000 PKR
|1000000000 INR
|3 293 660 000,00000 PKR