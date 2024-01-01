Filipinler pesosundan Angola kvanzasına

Reel döviz kuru ile PHP → AOA çevirin

1.000 php
14.951,10 aoa

1.00000 PHP = 14.95110 AOA

17:14 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552751.076189.32951.451711.653120.94785518.3682
1 GBP1.1692111.25825104.451.697441.932941.1082521.4773
1 USD0.929250.794755183.01231.349051.536220.8808517.0692
1 INR0.01119450.009573940.012046410.01625120.01850590.01061110.205623

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Filipinler pesosundan Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Angola Kvanzası
1 PHP14.95110 AOA
5 PHP74.75550 AOA
10 PHP149.51100 AOA
20 PHP299.02200 AOA
50 PHP747.55500 AOA
100 PHP1495.11000 AOA
250 PHP3737.77500 AOA
500 PHP7475.55000 AOA
1000 PHP14951.10000 AOA
2000 PHP29902.20000 AOA
5000 PHP74755.50000 AOA
10000 PHP149511.00000 AOA
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Filipinler Pesosu
1 AOA0.06688 PHP
5 AOA0.33442 PHP
10 AOA0.66885 PHP
20 AOA1.33770 PHP
50 AOA3.34424 PHP
100 AOA6.68848 PHP
250 AOA16.72120 PHP
500 AOA33.44240 PHP
1000 AOA66.88480 PHP
2000 AOA133.76960 PHP
5000 AOA334.42400 PHP
10000 AOA668.84800 PHP