20 Angola kvanzasından Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile AOA → PHP çevirin

20 aoa
1.37 php

1.00000 AOA = 0.06863 PHP

15:9 UTC'deki reel piyasa kuru
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AOA → PHP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AOA → 0 PHP
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865851.056687.85521.425411.646440.968218.5899
1GBP1.1549311.2203101.4671.646251.901521.1182121.4701
1USD0.94640.819471183.1491.349051.558240.916317.5941
1INR0.01138240.009855450.012026610.01622450.01874030.011020.211597

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Angola kvanzasından Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Angola kvanzası

AOA → USD

AOA → EUR

AOA → CAD

AOA → AUD

AOA → SGD

AOA → ZAR

AOA → INR

AOA → GBP

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plane
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Filipinler Pesosu
1 AOA0.06863 PHP
5 AOA0.34314 PHP
10 AOA0.68628 PHP
20 AOA1.37256 PHP
50 AOA3.43140 PHP
100 AOA6.86280 PHP
250 AOA17.15700 PHP
500 AOA34.31400 PHP
1000 AOA68.62800 PHP
2000 AOA137.25600 PHP
5000 AOA343.14000 PHP
10000 AOA686.28000 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Angola Kvanzası
1 PHP14.57130 AOA
5 PHP72.85650 AOA
10 PHP145.71300 AOA
20 PHP291.42600 AOA
50 PHP728.56500 AOA
100 PHP1457.13000 AOA
250 PHP3642.82500 AOA
500 PHP7285.65000 AOA
1000 PHP14571.30000 AOA
2000 PHP29142.60000 AOA
5000 PHP72856.50000 AOA
10000 PHP145713.00000 AOA