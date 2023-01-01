10 Angola kvanzasından Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile AOA → PHP çevirin

10 aoa
0,69 php

1.00000 AOA = 0.06863 PHP

15:8 UTC'deki reel piyasa kuru
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AOA → PHP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AOA → 0 PHP
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.0567587.86721.425931.646930.968218.5981
1GBP1.154611.22015101.4541.646411.901581.1178821.4738
1USD0.94630.819571183.14851.349351.558480.916217.5993
1INR0.01138080.009856720.012026710.01622820.01874340.01101880.211661

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Angola kvanzasından Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Angola kvanzası

AOA → USD

AOA → EUR

AOA → CAD

AOA → AUD

AOA → SGD

AOA → ZAR

AOA → INR

AOA → GBP

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plane
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Filipinler Pesosu
1 AOA0.06863 PHP
5 AOA0.34317 PHP
10 AOA0.68635 PHP
20 AOA1.37270 PHP
50 AOA3.43174 PHP
100 AOA6.86348 PHP
250 AOA17.15870 PHP
500 AOA34.31740 PHP
1000 AOA68.63480 PHP
2000 AOA137.26960 PHP
5000 AOA343.17400 PHP
10000 AOA686.34800 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Angola Kvanzası
1 PHP14.56990 AOA
5 PHP72.84950 AOA
10 PHP145.69900 AOA
20 PHP291.39800 AOA
50 PHP728.49500 AOA
100 PHP1456.99000 AOA
250 PHP3642.47500 AOA
500 PHP7284.95000 AOA
1000 PHP14569.90000 AOA
2000 PHP29139.80000 AOA
5000 PHP72849.50000 AOA
10000 PHP145699.00000 AOA