Peru Nuevo solünden Moldova leyine

Reel döviz kuru ile PEN → MDL çevirin

1.000 pen
4.611,52 mdl

1.00000 PEN = 4.61152 MDL

16:50 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855341.0758589.31571.452291.653250.9477618.3757
1 GBP1.1691311.25785104.4251.697971.932921.1080521.4843
1 USD0.929450.795007183.01871.34991.536690.8809517.0802
1 INR0.01119620.009576240.012045510.01626020.01851010.01061150.205739

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Peru Nuevo solünden Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PEN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PEN → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Peru Nuevo solü için en iyi döviz çiftleri

PEN → USD

PEN → EUR

PEN → GBP

PEN → INR

PEN → JPY

PEN → RUB

PEN → AUD

PEN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Moldova Leyi
1 PEN4.61152 MDL
5 PEN23.05760 MDL
10 PEN46.11520 MDL
20 PEN92.23040 MDL
50 PEN230.57600 MDL
100 PEN461.15200 MDL
250 PEN1152.88000 MDL
500 PEN2305.76000 MDL
1000 PEN4611.52000 MDL
2000 PEN9223.04000 MDL
5000 PEN23057.60000 MDL
10000 PEN46115.20000 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Peru Nuevo Solü
1 MDL0.21685 PEN
5 MDL1.08424 PEN
10 MDL2.16848 PEN
20 MDL4.33696 PEN
50 MDL10.84240 PEN
100 MDL21.68480 PEN
250 MDL54.21200 PEN
500 MDL108.42400 PEN
1000 MDL216.84800 PEN
2000 MDL433.69600 PEN
5000 MDL1084.24000 PEN
10000 MDL2168.48000 PEN