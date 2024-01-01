250 Moldova leyinden Peru Nuevo solüne

Reel döviz kuru ile MDL → PEN çevirin

250 mdl
53,01 pen

1,000L MDL = 0,2121S/. PEN

16:46 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → PEN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → PENSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,21480,2160
Düşük0,21070,2090
Ortalama0,21220,2124
Değişim-1.27%0.51%
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1 MDL → PEN istatistikleri

MDL → PEN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2148, en düşük 0,2107 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2122 oldu. MDL → PEN kurundaki değişiklik -1.27 değerindeydi.

MDL → PEN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2160, en düşük 0,2090 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2124 oldu. MDL → PEN kurundaki değişiklik 0.51 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78418,2271,3851,53683,7611,6791,337
1 GBP1,276123,2491,7671,959106,8412,1411,705
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,5960,0920,073
1 CAD0,7220,56613,15611,10860,4571,2120,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Peru Nuevo Solü
1 MDL0,21206 PEN
5 MDL1,06029 PEN
10 MDL2,12058 PEN
20 MDL4,24116 PEN
50 MDL10,60290 PEN
100 MDL21,20580 PEN
250 MDL53,01450 PEN
500 MDL106,02900 PEN
1000 MDL212,05800 PEN
2000 MDL424,11600 PEN
5000 MDL1.060,29000 PEN
10000 MDL2.120,58000 PEN
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Moldova Leyi
1 PEN4,71570 MDL
5 PEN23,57850 MDL
10 PEN47,15700 MDL
20 PEN94,31400 MDL
50 PEN235,78500 MDL
100 PEN471,57000 MDL
250 PEN1.178,92500 MDL
500 PEN2.357,85000 MDL
1000 PEN4.715,70000 MDL
2000 PEN9.431,40000 MDL
5000 PEN23.578,50000 MDL
10000 PEN47.157,00000 MDL