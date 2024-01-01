Peru Nuevo solünden Cezayir dinarına

Reel döviz kuru ile PEN → DZD çevirin

1.000 pen
34.855,90 dzd

1.00000 PEN = 34.85590 DZD

16:46 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552651.0759589.3231.452161.653150.94786518.3746
1 GBP1.1692311.25805104.4411.697931.932931.1082721.4845
1 USD0.92940.794881183.01781.349651.536450.8809517.0776
1 INR0.01119530.009574830.012045610.01625740.01850750.01061160.20571

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Peru Nuevo solünden Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PEN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PEN → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Peru Nuevo solü için en iyi döviz çiftleri

PEN → USD

PEN → EUR

PEN → GBP

PEN → INR

PEN → JPY

PEN → RUB

PEN → AUD

PEN → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Cezayir Dinarı
1 PEN34.85590 DZD
5 PEN174.27950 DZD
10 PEN348.55900 DZD
20 PEN697.11800 DZD
50 PEN1742.79500 DZD
100 PEN3485.59000 DZD
250 PEN8713.97500 DZD
500 PEN17427.95000 DZD
1000 PEN34855.90000 DZD
2000 PEN69711.80000 DZD
5000 PEN174279.50000 DZD
10000 PEN348559.00000 DZD
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Peru Nuevo Solü
1 DZD0.02869 PEN
5 DZD0.14345 PEN
10 DZD0.28690 PEN
20 DZD0.57379 PEN
50 DZD1.43447 PEN
100 DZD2.86895 PEN
250 DZD7.17237 PEN
500 DZD14.34475 PEN
1000 DZD28.68950 PEN
2000 DZD57.37900 PEN
5000 DZD143.44750 PEN
10000 DZD286.89500 PEN