Yemen riyalinden Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile OMR → SGD çevirin

1.000 omr
3.497,97 sgd

1.00000 OMR = 3.49797 SGD

16:25 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552251.075789.31041.453321.653020.94791518.3775
1 GBP1.1692811.2578104.4291.699351.932851.1083821.4885
1 USD0.929650.795039183.02541.351051.536690.8812517.0842
1 INR0.01119690.009575850.012044510.01627270.01850870.01061420.205771

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

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OMR → JPY

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OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Singapur Doları
1 OMR3.49797 SGD
5 OMR17.48985 SGD
10 OMR34.97970 SGD
20 OMR69.95940 SGD
50 OMR174.89850 SGD
100 OMR349.79700 SGD
250 OMR874.49250 SGD
500 OMR1748.98500 SGD
1000 OMR3497.97000 SGD
2000 OMR6995.94000 SGD
5000 OMR17489.85000 SGD
10000 OMR34979.70000 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Umman Riyali
1 SGD0.28588 OMR
5 SGD1.42940 OMR
10 SGD2.85880 OMR
20 SGD5.71760 OMR
50 SGD14.29400 OMR
100 SGD28.58800 OMR
250 SGD71.47000 OMR
500 SGD142.94000 OMR
1000 SGD285.88000 OMR
2000 SGD571.76000 OMR
5000 SGD1429.40000 OMR
10000 SGD2858.80000 OMR