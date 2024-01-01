Yemen riyalinden Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile OMR → GEL çevirin

1.000 omr
6.865,02 gel

1.00000 OMR = 6.86502 GEL

16:18 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550451.0757589.31661.452851.652580.9474118.3749
1 GBP1.1695311.25815104.4611.699191.932791.1080221.4905
1 USD0.92960.794818183.02731.350551.536220.8807517.081
1 INR0.01119610.009572970.012044210.01626630.01850250.0106080.205728

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

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OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Gürcistan Larisi
1 OMR6.86502 GEL
5 OMR34.32510 GEL
10 OMR68.65020 GEL
20 OMR137.30040 GEL
50 OMR343.25100 GEL
100 OMR686.50200 GEL
250 OMR1716.25500 GEL
500 OMR3432.51000 GEL
1000 OMR6865.02000 GEL
2000 OMR13730.04000 GEL
5000 OMR34325.10000 GEL
10000 OMR68650.20000 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Umman Riyali
1 GEL0.14567 OMR
5 GEL0.72833 OMR
10 GEL1.45666 OMR
20 GEL2.91332 OMR
50 GEL7.28330 OMR
100 GEL14.56660 OMR
250 GEL36.41650 OMR
500 GEL72.83300 OMR
1000 GEL145.66600 OMR
2000 GEL291.33200 OMR
5000 GEL728.33000 OMR
10000 GEL1456.66000 OMR