Yemen riyalinden Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile OMR → BWP çevirin

1.000 omr
35.630,10 bwp

1.00000 OMR = 35.63010 BWP

16:15 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855081.0756589.30621.452931.652430.94734518.3704
1 GBP1.1694811.25795104.4421.699181.932481.107921.4838
1 USD0.929650.794944183.02531.350751.536220.8807517.0784
1 INR0.01119740.009574720.012044510.01626910.0185030.01060820.205701

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yemen riyalinden Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Botsvana Pulası
1 OMR35.63010 BWP
5 OMR178.15050 BWP
10 OMR356.30100 BWP
20 OMR712.60200 BWP
50 OMR1781.50500 BWP
100 OMR3563.01000 BWP
250 OMR8907.52500 BWP
500 OMR17815.05000 BWP
1000 OMR35630.10000 BWP
2000 OMR71260.20000 BWP
5000 OMR178150.50000 BWP
10000 OMR356301.00000 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Umman Riyali
1 BWP0.02807 OMR
5 BWP0.14033 OMR
10 BWP0.28066 OMR
20 BWP0.56132 OMR
50 BWP1.40331 OMR
100 BWP2.80661 OMR
250 BWP7.01652 OMR
500 BWP14.03305 OMR
1000 BWP28.06610 OMR
2000 BWP56.13220 OMR
5000 BWP140.33050 OMR
10000 BWP280.66100 OMR