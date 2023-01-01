250 Yemen riyalinden Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile OMR → BDT çevirin

250 omr
71.590 bdt

1.00000 OMR = 286.36000 BDT

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

OMR → BDT çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 OMR → 0 BDT
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yemen riyalinden Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yemen riyali

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Umman Riyali / Bangladeş Takası
1 OMR286.36000 BDT
5 OMR1431.80000 BDT
10 OMR2863.60000 BDT
20 OMR5727.20000 BDT
50 OMR14318.00000 BDT
100 OMR28636.00000 BDT
250 OMR71590.00000 BDT
500 OMR143180.00000 BDT
1000 OMR286360.00000 BDT
2000 OMR572720.00000 BDT
5000 OMR1431800.00000 BDT
10000 OMR2863600.00000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Umman Riyali
1 BDT0.00349 OMR
5 BDT0.01746 OMR
10 BDT0.03492 OMR
20 BDT0.06984 OMR
50 BDT0.17461 OMR
100 BDT0.34921 OMR
250 BDT0.87303 OMR
500 BDT1.74606 OMR
1000 BDT3.49211 OMR
2000 BDT6.98422 OMR
5000 BDT17.46055 OMR
10000 BDT34.92110 OMR