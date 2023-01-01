250 Bangladeş takasından Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile BDT → OMR çevirin

250 bdt
0,873 omr

1.00000 BDT = 0.00349 OMR

22:41 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

BDT → OMR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BDT → 0 OMR
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865451.057787.91341.425831.637940.966418.523
1GBP1.1554711.22215101.5821.647521.892611.1166421.4029
1USD0.945450.81823183.11751.348051.548590.913717.5125
1INR0.01137480.009844260.012031210.01621860.01863130.01099290.210696

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bangladeş takasından Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bangladeş takası

BDT → USD

BDT → EUR

BDT → AUD

BDT → PHP

BDT → GBP

BDT → INR

BDT → CAD

BDT → CNY

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Umman Riyali
1 BDT0.00349 OMR
5 BDT0.01746 OMR
10 BDT0.03492 OMR
20 BDT0.06984 OMR
50 BDT0.17460 OMR
100 BDT0.34919 OMR
250 BDT0.87298 OMR
500 BDT1.74596 OMR
1000 BDT3.49193 OMR
2000 BDT6.98386 OMR
5000 BDT17.45965 OMR
10000 BDT34.91930 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Bangladeş Takası
1 OMR286.37500 BDT
5 OMR1431.87500 BDT
10 OMR2863.75000 BDT
20 OMR5727.50000 BDT
50 OMR14318.75000 BDT
100 OMR28637.50000 BDT
250 OMR71593.75000 BDT
500 OMR143187.50000 BDT
1000 OMR286375.00000 BDT
2000 OMR572750.00000 BDT
5000 OMR1431875.00000 BDT
10000 OMR2863750.00000 BDT