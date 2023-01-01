1 Yemen riyalinden Bangladeş takasına
Reel döviz kuru ile OMR → BDT çevirin
OMR → BDT çevrim grafiği
1 OMR = 286.36000 BDT
Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?
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Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yemen riyalinden Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Umman Riyali / Bangladeş Takası
|1 OMR
|286.36000 BDT
|5 OMR
|1431.80000 BDT
|10 OMR
|2863.60000 BDT
|20 OMR
|5727.20000 BDT
|50 OMR
|14318.00000 BDT
|100 OMR
|28636.00000 BDT
|250 OMR
|71590.00000 BDT
|500 OMR
|143180.00000 BDT
|1000 OMR
|286360.00000 BDT
|2000 OMR
|572720.00000 BDT
|5000 OMR
|1431800.00000 BDT
|10000 OMR
|2863600.00000 BDT