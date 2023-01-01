bin Norveç kronundan Papua Yeni Gine kinasına

Reel döviz kuru ile NOK → PGK çevirin

1.000 nok
341,00 pgk

1.00000 NOK = 0.34100 PGK

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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NOK → PGK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NOK → 0 PGK
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Norveç kronundan Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Norveç kronu

NOK → USD

NOK → EUR

NOK → INR

NOK → GBP

NOK → SEK

NOK → KRW

NOK → PLN

NOK → DKK

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plane
Çevrim kurları Norveç Kronu / Papua Yeni Gine Kinası
1 NOK0.34100 PGK
5 NOK1.70499 PGK
10 NOK3.40998 PGK
20 NOK6.81996 PGK
50 NOK17.04990 PGK
100 NOK34.09980 PGK
250 NOK85.24950 PGK
500 NOK170.49900 PGK
1000 NOK340.99800 PGK
2000 NOK681.99600 PGK
5000 NOK1704.99000 PGK
10000 NOK3409.98000 PGK
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Norveç Kronu
1 PGK2.93257 NOK
5 PGK14.66285 NOK
10 PGK29.32570 NOK
20 PGK58.65140 NOK
50 PGK146.62850 NOK
100 PGK293.25700 NOK
250 PGK733.14250 NOK
500 PGK1466.28500 NOK
1000 PGK2932.57000 NOK
2000 PGK5865.14000 NOK
5000 PGK14662.85000 NOK
10000 PGK29325.70000 NOK