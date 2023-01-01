1 Mozambik metikalinden Gürcistan larisine
Reel döviz kuru ile MZN → GEL çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Mozambik metikalinden Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MZN → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Mozambik Metikali
|1 GEL
|23.91590 MZN
|5 GEL
|119.57950 MZN
|10 GEL
|239.15900 MZN
|20 GEL
|478.31800 MZN
|50 GEL
|1195.79500 MZN
|100 GEL
|2391.59000 MZN
|250 GEL
|5978.97500 MZN
|500 GEL
|11957.95000 MZN
|1000 GEL
|23915.90000 MZN
|2000 GEL
|47831.80000 MZN
|5000 GEL
|119579.50000 MZN
|10000 GEL
|239159.00000 MZN