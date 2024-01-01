5 Gürcistan larisinden Mozambik metikaline

Reel döviz kuru ile GEL → MZN çevirin

5 gel
117,67 mzn

1,000₾ GEL = 23,53MT MZN

01:45 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 GEL → MZNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek23,593223,9088
Düşük22,765222,1837
Ortalama23,391623,0810
Değişim3.38%-1.14%
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1 GEL → MZN istatistikleri

GEL → MZN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 23,5932, en düşük 22,7652 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 23,3916 oldu. GEL → MZN kurundaki değişiklik 3.38 değerindeydi.

GEL → MZN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 23,9088, en düşük 22,1837 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 23,0810 oldu. GEL → MZN kurundaki değişiklik -1.14 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08390,631,4961,6570,94920,212
1 GBP1,18711,286107,5611,7751,9661,12723,988
1 USD0,9230,778183,6721,3811,5290,87718,661
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Mozambik metikaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → MZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Mozambik Metikali
1 GEL23,53400 MZN
5 GEL117,67000 MZN
10 GEL235,34000 MZN
20 GEL470,68000 MZN
50 GEL1.176,70000 MZN
100 GEL2.353,40000 MZN
250 GEL5.883,50000 MZN
500 GEL11.767,00000 MZN
1000 GEL23.534,00000 MZN
2000 GEL47.068,00000 MZN
5000 GEL117.670,00000 MZN
10000 GEL235.340,00000 MZN
Çevrim kurları Mozambik Metikali / Gürcistan Larisi
1 MZN0,04249 GEL
5 MZN0,21246 GEL
10 MZN0,42492 GEL
20 MZN0,84983 GEL
50 MZN2,12459 GEL
100 MZN4,24917 GEL
250 MZN10,62293 GEL
500 MZN21,24585 GEL
1000 MZN42,49170 GEL
2000 MZN84,98340 GEL
5000 MZN212,45850 GEL
10000 MZN424,91700 GEL