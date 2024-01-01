5 Mauritius rupisinden Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile MUR → OMR çevirin

5 mur
0,041 omr

1,000 MUR = 0,008240 OMR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Mauritius rupisinden Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

MUR → GBP

MUR → EUR

MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Umman Riyali
1 MUR0,00824 OMR
5 MUR0,04120 OMR
10 MUR0,08240 OMR
20 MUR0,16480 OMR
50 MUR0,41201 OMR
100 MUR0,82402 OMR
250 MUR2,06005 OMR
500 MUR4,12010 OMR
1000 MUR8,24019 OMR
2000 MUR16,48038 OMR
5000 MUR41,20095 OMR
10000 MUR82,40190 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Mauritius Rupisi
1 OMR121,35600 MUR
5 OMR606,78000 MUR
10 OMR1.213,56000 MUR
20 OMR2.427,12000 MUR
50 OMR6.067,80000 MUR
100 OMR12.135,60000 MUR
250 OMR30.339,00000 MUR
500 OMR60.678,00000 MUR
1000 OMR121.356,00000 MUR
2000 OMR242.712,00000 MUR
5000 OMR606.780,00000 MUR
10000 OMR1.213.560,00000 MUR