Mauritius rupisinden Moldova leyine

Reel döviz kuru ile MUR → MDL çevirin

1.000 mur
387,58 mdl

1.00000 MUR = 0.38758 MDL

13:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856621.0761589.36061.455391.651170.94845518.3802
1 GBP1.1673811.2563104.321.699021.927581.1072121.4571
1 USD0.929250.795988183.03731.35241.534330.881317.0796
1 INR0.01119060.009585910.012042810.01628670.01847760.01061330.205686

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Mauritius rupisinden Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

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MUR → SGD

MUR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Moldova Leyi
1 MUR0.38758 MDL
5 MUR1.93790 MDL
10 MUR3.87580 MDL
20 MUR7.75160 MDL
50 MUR19.37900 MDL
100 MUR38.75800 MDL
250 MUR96.89500 MDL
500 MUR193.79000 MDL
1000 MUR387.58000 MDL
2000 MUR775.16000 MDL
5000 MUR1937.90000 MDL
10000 MUR3875.80000 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Mauritius Rupisi
1 MDL2.58011 MUR
5 MDL12.90055 MUR
10 MDL25.80110 MUR
20 MDL51.60220 MUR
50 MDL129.00550 MUR
100 MDL258.01100 MUR
250 MDL645.02750 MUR
500 MDL1290.05500 MUR
1000 MDL2580.11000 MUR
2000 MDL5160.22000 MUR
5000 MDL12900.55000 MUR
10000 MDL25801.10000 MUR