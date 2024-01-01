2.000 Moritanya ouguiyasından Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile MRU → OMR çevirin

2.000 mru
19,420 omr

1,000 MRU = 0,009710 OMR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Moritanya ouguiyasından Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MRU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MRU → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moritanya ouguiyası için en iyi döviz çiftleri

MRU → USD

MRU → EUR

MRU → GBP

MRU → INR

MRU → JPY

MRU → RUB

MRU → AUD

MRU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Umman Riyali
1 MRU0,00971 OMR
5 MRU0,04855 OMR
10 MRU0,09710 OMR
20 MRU0,19420 OMR
50 MRU0,48549 OMR
100 MRU0,97099 OMR
250 MRU2,42747 OMR
500 MRU4,85495 OMR
1000 MRU9,70989 OMR
2000 MRU19,41978 OMR
5000 MRU48,54945 OMR
10000 MRU97,09890 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Moritanya Ouguiyası
1 OMR102,98800 MRU
5 OMR514,94000 MRU
10 OMR1.029,88000 MRU
20 OMR2.059,76000 MRU
50 OMR5.149,40000 MRU
100 OMR10.298,80000 MRU
250 OMR25.747,00000 MRU
500 OMR51.494,00000 MRU
1000 OMR102.988,00000 MRU
2000 OMR205.976,00000 MRU
5000 OMR514.940,00000 MRU
10000 OMR1.029.880,00000 MRU