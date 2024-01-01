20 Makau patacasından Katar riyaline

Reel döviz kuru ile MOP → QAR çevirin

20 mop
9,03 qar

1,000 MOP = 0,4517 QAR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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 AEDUSDNGNINRGBPCNYCADEUR
1 AED10,272337,61622,7670,2191,9710,3750,256
1 USD3,67211.239,8683,6090,8037,2371,3770,94
1 NGN0,0030,00110,0670,0010,0060,0010,001
1 INR0,0440,01214,82910,010,0870,0160,011

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makau patacasından Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MOP → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makau patacası için en iyi döviz çiftleri

MOP → AED

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MOP → INR

MOP → GBP

MOP → CNY

MOP → CAD

MOP → EUR

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Çevrim kurları Makau Patakası / Katar Riyali
1 MOP0,45168 QAR
5 MOP2,25839 QAR
10 MOP4,51677 QAR
20 MOP9,03354 QAR
50 MOP22,58385 QAR
100 MOP45,16770 QAR
250 MOP112,91925 QAR
500 MOP225,83850 QAR
1000 MOP451,67700 QAR
2000 MOP903,35400 QAR
5000 MOP2.258,38500 QAR
10000 MOP4.516,77000 QAR
Çevrim kurları Katar Riyali / Makau Patakası
1 QAR2,21397 MOP
5 QAR11,06985 MOP
10 QAR22,13970 MOP
20 QAR44,27940 MOP
50 QAR110,69850 MOP
100 QAR221,39700 MOP
250 QAR553,49250 MOP
500 QAR1.106,98500 MOP
1000 QAR2.213,97000 MOP
2000 QAR4.427,94000 MOP
5000 QAR11.069,85000 MOP
10000 QAR22.139,70000 MOP